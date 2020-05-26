Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 28 городах и районах Ростовской области
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 28 городах и районах области. Данные опубликованы правительством региона 28 мая.
Большинство новых случаев выявлены в Ростове. В донской столице - 57 новых заболевших. На втором месте - Шахты. Там за сутки диагноз подтверждён у 17 человек.
В Белокалитвинском районе - восемь новых случаев заболевания. В Аксайском, Верхнедонском, Константиновском, Мясниковском районах и городе Новошахтинске число заболевших за сутки увеличилось на шесть человек.
В Гукове и Семикаракорске стало больше на пять пациентов. По четыре новых случая зарегистрировано в Кашарском районе и Звереве. В Батайске - три новых заболевших.
В Новочеркасске, Веселовском, Зерноградском, Сальском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах зарегистрированы по два новых случая. По одному новому заболевшему - в Мартыновском, Азовском, Багаевском, Песчанокопском, Обливском, Родионово-Несветайском, Октябрьском районах, городах Волгодонске и Таганроге.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось на 154 человека. Таким образом, по состоянию на утро 28 мая в Ростовской области - 4 287 случаев заражения коронавирусом.
Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день - 0,9. Накануне главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о районах области, где выросла заболеваемость. Также сообщалось, что вспышки заболевания зарегистрированы в двух социальных учреждениях региона.