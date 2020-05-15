В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 городах и районах
Количество заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 2,5 тысячи человек. По данным правительства региона, на 18 мая на Дону диагноз подтверждён у 2 514 дончан.
Новые случаи выявлены в 19 городах и районах области. Наибольшее число новых заболевших зарегистрировано в Ростове – 25 человек. На втором месте – Мясниковский район. Там за сутки диагноз подтвердился у 15 местных жителей. Восемь новых случаев – в Константиновском районе. Положительный результат теста получили семь жителей Донецка. На пять пациентов больше стало в Батайске, Шахтах и Белокалитвинском районе. В Каменске-Шахтинском – четыре новых случая.
По два случая заболевания зарегистрировано в Каменском и Багаевском районах. По одному – в Волгодонске, Азове, Новочеркасске, Азовском, Весёловском, Волгодонском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Семикаракорском районах.
На сегодняшний день только в одном районе Ростовской области не зарегистрировано заболевших коронавирусом – в Родионово-Несветайском.
Напомним, за последние сутки диагноз подтвердился у 89 дончан. На стационарном лечении находятся 407 пациентов. В тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ, – 24 человека. 31 пациент скончался.