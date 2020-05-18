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Новые случаи заболевания коронавирусом на Дону зарегистрированы в 25 городах и районах

Новые случаи заболевания коронавирусом на Дону зарегистрированы в 25 городах и районах
В Ростовской области новые случаи заболевания зарегистрированы в 25 муниципалитетах.

Всего за последние сутки диагноз подтверждён у 139 человек. Большинство пациентов выявлено в Ростове – 42. На втором месте Сальский район. Там 27 новых пациентов.

В Белокалитвинском районе зарегистрировано 11 новых случаев, в Новошахтинске – 10.

На 8 пациентов стало больше в Константиновком районе. Семь новых случаев выявлены в Мясниковском районе.

В Аксайском районе за последние сутки диагноз подтвержден у пяти человек. В Таганроге и Весёловском районе по четыре новых случаев заболевания.

В Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Семикаракорском количество заражённых COVID-19 увеличилось на два человека. В Зерноградском районе стало больше на три пациента.

В Батайске, Новочеркасске, Азовском, Волгодонском, Егорлыкском, Каменском, Красносулинском, Мартыновском, Неклиновском, Обливском, Ремонтненском, Усть-Донецком районах по одному новому случаю.

Напомним, по данным на 20 мая, в Ростовской области 2784 заразившихся коронавирусом. Летальных исходов зарегистрировано 33.

Теги: коронавирус в Ростове распространение коронавируса в Ростовской области

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