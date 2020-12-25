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Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 45 городах и районах Дона

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 45 городах и районах Дона
В Ростовской области новые случаи заболевания ковидом зафиксировали в 45 городах и районах. За день в регионе заразились 393 человека.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Ростове - 146 человек, в Батайске - 14. В Новочеркасске заболели 13 человек, в Милютинском и Мясниковском районах - по 11. В Шахтах и в Зерноградском районе положительные тесты получили по 10 граждан, в Таганроге - девять. По восемь новых зараженных зафиксировали в Каменском, Константиновском, Морозовском и Сальском районах. В остальных муниципалитетах выявлено от одного до семи случаев.

Мартыновский и Советский районы - все еще самые «чистые» населенные пункты, здесь нет новых заболевших. Как считает главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, местных жителей в таких районах просто не тестируют.

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