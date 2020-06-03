Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 34 городах и районах Дона

В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 34 городах и районах.За последние сутки диагноз подтвердился у 196 человек. Большинство заболевших выявлены в Ростове – 54 человека. На втором месте по числу новых случаев - город Шахты. Там за последние сутки зарегистрирован 21 инфицированный.В Белокалитвинском районе - 13 новых пациентов, в Мясниковском районе – 12.В Батайске и Донецке стало больше на 10 пациентов, в Неклиновском районе – на восемь.В Чертковском районе - семь новых случаев, в Обливском – шесть.В Каменске-Шахтинском диагноз подтвердился у пяти человек. В Новочеркасске и Морозовском районе - по четыре новых заболевших.В Заветинском, Миллеровском, Пролетарском районах, городах Гуково, Новошахтинске, Азове статистику пополнили по три человека.В Азовском, Аксайском, Верхнедонском, Куйбышевском, Кагальницком, Каменском, Октябрьском, Советском районах прибавилось по два пациента.По одному новому случаю выявлено в Волгодонске, Зверево, Таганроге, Милютинском, Песчанокопском, Ремонтненском, Тарасовском и Целинском районах.