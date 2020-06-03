Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 34 городах и районах Дона
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 34 городах и районах.
За последние сутки диагноз подтвердился у 196 человек. Большинство заболевших выявлены в Ростове – 54 человека. На втором месте по числу новых случаев - город Шахты. Там за последние сутки зарегистрирован 21 инфицированный.
В Белокалитвинском районе - 13 новых пациентов, в Мясниковском районе – 12.
В Батайске и Донецке стало больше на 10 пациентов, в Неклиновском районе – на восемь.
В Чертковском районе - семь новых случаев, в Обливском – шесть.
В Каменске-Шахтинском диагноз подтвердился у пяти человек. В Новочеркасске и Морозовском районе - по четыре новых заболевших.
В Заветинском, Миллеровском, Пролетарском районах, городах Гуково, Новошахтинске, Азове статистику пополнили по три человека.
В Азовском, Аксайском, Верхнедонском, Куйбышевском, Кагальницком, Каменском, Октябрьском, Советском районах прибавилось по два пациента.
По одному новому случаю выявлено в Волгодонске, Зверево, Таганроге, Милютинском, Песчанокопском, Ремонтненском, Тарасовском и Целинском районах.