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В 24 городах и районах Ростовской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В 24 городах и районах Ростовской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 95 человек. Большинство новых случаев – в Ростове. Всего заболевшие зарегистрированы в 24 городах и районах Дона.

В донской столице статистику пополнили 22 человека, в Белокалитвинском районе – 11.

В Мясниковском районе зарегистрировано шесть новых случаев. По пять заболевших – в Багаевском и Цимлянском районах, Батайске и Каменске-Шахтинском.

В Новочеркасске диагноз подтвердился у четырёх местных жителей. В Азовском, Каменском, Сальском районах, Волгодонске, Таганроге и Шахтах – по три новых пациента.

По два случая выявлено в Красносулинском, Мартыновском, Тарасовском районах и Гуково.

По одному заболевшему – в Верхнедонском, Волгодонском, Егорлыкском, Обливском, Октябрьском районах и Новошахтинске.

Всего, по данным на 1 июля, в Ростовской области зарегистрировано 9 706 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами заболевания стали уже 127 человек.

Теги: коронавирус в Ростове

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