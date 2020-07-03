Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 20 городах и районах Дона
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом за последние сутки зарегистрированы в 20 городах и районах. По-прежнему наибольшее число пациентов регистрируется в Ростове.
За последние сутки диагноз «COVID-19» подтвердился у 42 жителей донской столицы. В Мясниковском районе стало больше на девять пациентов, в Таганроге - на восемь.
В Волгодонске статистику пополнили шесть заболевших. По три новых случая выявлено в Белокалитвинском и Морозовском районах, в Батайске и Новочеркасске.
В Сальском районе и Каменске-Шахтинском - по двое заразившихся. По одному новому случаю зарегистрировано в Аксайском, Верхнедонском, Весёловском, Кашарском, Мартыновском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Целинском, Цимлянском районах и городе Донецке.
Напомним, по данным на 6 июля, в Ростовской области - 10 166 заболевших коронавирусом. Жертвами COVID-19 стал 141 человек, в том числе двое - за последние сутки.