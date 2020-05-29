В 33 городах и районах Ростовской области зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом

В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 33 городах и районах.Лидером по числу заболевших остаётся Ростов. Здесь за последние сутки диагноз подтвердился у 37 человек. В Белокалитвинском районе зарегистрировано 19 новых пациентов.В Сальском районе выявлено 15 случаев заболевания, в Шахтах – 13, в Каменске-Шахтинском – 10.На девять пациентов стало больше в Багаевском и Мясниковском районах. В Чертковском районе на учёт поставили 8 человек.В Целинском районе и Донецке – по семь новых случаев, в Миллеровском районе – 6.В Новочеркасске, Советском и Красносулинском районах диагноз подтвердился ещё у пяти человек.В Тацинском районе выявлены четыре новых случая, в Весёловском – три.По два случая зарегистрированы в Таганроге, Зверево, Волгодонском, Заветинском, Тарасовском районах.По одному новому пациенту зарегистрировано в Батайске, Волгодонске, Гуково, Азовском, Октябрьском, Матвеево-Курганском, Зерноградском, Аксайском, Шолоховском, Песчанокопском, Боковском, Верхнедонском районах.Всего в Ростовской области, по данным на 1 июня, – 4 942 случая заболевания коронавирусом.