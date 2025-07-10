Три новых рейса запустят между Ростовской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР

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"Росавтотранс", федеральное бюджетное учреждение, информирует об открытии трех новых автобусных направлений, которые соединят Ростовскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР.Начало работы указанных автобусных маршрутов намечено на сентябрь текущего года.Благодаря этим маршрутам жители ДНР смогут путешествовать в Ростовскую область, а также в Крым и Москву. Из ЛНР будет налажено транспортное сообщение с Ростовской областью, а из Запорожской области можно будет доехать как до Ростовской области, так и до Крыма.