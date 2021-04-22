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Новорожденный белый медвежонок из Ростовского зоопарка оказался девочкой

Новорожденный белый медвежонок из Ростовского зоопарка оказался девочкой
Белый медвежонок из зоопарка Ростова-на-Дону оказался девочкой. Определить пол малыша сотрудники зверинца смогли лишь через четыре месяца. Как правило, мама-медведица не отпускает своих детенышей ни на шаг. Разделить их, чтобы осмотреть медвежонка, было довольно сложно. Теперь, когда пол известен, ей смогли дать имя - Айка. В этот раз традиционный конкурс среди посетителей на выбор имени не потребовался. Оно состоит из начальных букв имен родителей Айона и Кометы.

Напомним, малышка появилась на свет в канун Нового года - 27 декабря. Белый медвежонок родился в Ростовском зоопарке впервые за 32 года. Уникальность крохи еще и в том, что впервые за всю историю зоопарка медвежонок растет вместе со своей мамой. Первые пару месяцев детеныш находился в берлоге. А в начале марта посетители смогли увидеть малышку вживую. Сейчас кроха вовсю играет с мячом и с удовольствием позирует на камеру.

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