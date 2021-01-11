Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовском зоопарке поделились трогательным видео с новорожденным белым медвежонком

В Ростовском зоопарке поделились трогательным видео с новорожденным белым медвежонком
Белый медвежонок, родившийся накануне Нового года в Ростовском зоопарке, растет и набирается сил. Трогательное видео о белоснежном малыше появилось на сайте зоопарка 13 января.

Белые медведи проводят вдвоем все время в берлоге. Восьмилетняя мама Комета, перевезенная в Ростов из Чехии шесть лет назад, заботливо ухаживает за первенцем. Медведица отлично вжилась в роль матери. Она самостоятельно кормит медвежонка и ни на шаг не отходит от него. Сотрудники зоопарка отметили, что медвежонок уже набрал в весе и стал более активным.

Пол малыша пока не известен. Увидеть медвежонка вживую удастся только весной, а пока за Кометой и ее чадом присматривают с помощью видеокамер. Видеозаписи набирают в интернете сотни «лайков», а жители региона с нетерпением ждут, когда кроха окрепнет, чтобы познакомиться с ним вживую.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.