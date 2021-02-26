В зоопарке Ростова медведица впервые вывела в уличный вольер своего малыша

В Ростовском зоопарке белая медведица показала своего маленького медвежонка публике. Сообщения о первой прогулке хищных животных попали в Сеть 1 марта.Мама впервые вывела медвежонка из закрытого вольера на улицу к бассейну. Во время прогулки белоснежный кроха подходил к посетителям зоопарка, внимательно изучал новую местность. Тем временем мама следила за неуклюжим детёнышем, который так и норовил поплавать среди льда в бассейне. Она ходила рядом с маленьким хищником и заботливо поддерживала его своей большой лапой.По наблюдению сотрудников, семья выходит на прогулку несколько раз в день. Ранее медведица скрывала малютку от чужих глаз в помещении.Добавим, малыш родился у пары белых медведей, Кометы и Айона, в канун Нового года, 27 декабря. Медведица вынашивала медвежонка восемь месяцев. Зверёныш родился весом всего полкилограмма. Первые два месяца мама сама кормила малыша и постоянно находилась с ним в берлоге. Отец тем временем промышлял на воле.