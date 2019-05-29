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Новогодние каникулы станут короче для жителей Ростовской области

Новогодние каникулы станут короче для жителей Ростовской области
Жители Ростовской области будут меньше отдыхать в новогодние праздники. Так, каникулы будут длиться всего восемь дней, тогда как в 2017-м и 2018-м дончане отдыхали десять суток.

Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе выходных в 2020 году. Если его одобрят, то документ отправится на подпись премьер-министру.

Согласно трудовому законодательству в России январский отдых длится с 1-е по 8-е число. В 2018-м и 2019-м каникулы длились десять дней подряд за счёт 30 и 31 декабря. Например, в прошлом году хоть 31 декабря и выпало на понедельник, его сделали выходным из-за того, что в субботу, 29-го, дончане работали.

В 2019 году 30 и 31 декабря попадают на понедельник и вторник, поэтому они будут рабочими днями. При этом 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, так что их в правительстве предлагают перенести на 4 и 5 мая.

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