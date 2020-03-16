Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Школы и детсады в Новочеркасске из-за коронавируса перевели на свободное посещение

Школы и детсады в Новочеркасске из-за коронавируса перевели на свободное посещение
Фото: www.ptoday.ru
В Новочеркасске образовательные и дошкольные учреждения перевели на свободное посещение. Об этом сообщили в управлении образования города.

При этом, как сообщила начальник управления Елена Салтыкова, все школы и детсады работают в штатном режиме.
- Усилен режим дезинфекции, проветривания, обеспечения нормальной работы систем вентиляции и рециркуляции воздуха, - рассказала руководитель ведомства. - Родителям рекомендовано придерживаться этих же мер дома.

Решение, отправлять ребёнка в школу или детсад либо оставить дома, остаётся за родителями. Для этого им только необходимо написать заявление с указанием срока.

В ближайшее время будут разработаны предложения по дистанционному обучению детей с использованием интернет-ресурсов для возможности получать задания удаленно.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.