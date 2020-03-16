Школы и детсады в Новочеркасске из-за коронавируса перевели на свободное посещение



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В Новочеркасске образовательные и дошкольные учреждения перевели на свободное посещение. Об этом сообщили в управлении образования города.



При этом, как сообщила начальник управления Елена Салтыкова, все школы и детсады работают в штатном режиме.

- Усилен режим дезинфекции, проветривания, обеспечения нормальной работы систем вентиляции и рециркуляции воздуха, - рассказала руководитель ведомства. - Родителям рекомендовано придерживаться этих же мер дома.



Решение, отправлять ребёнка в школу или детсад либо оставить дома, остаётся за родителями. Для этого им только необходимо написать заявление с указанием срока.



В ближайшее время будут разработаны предложения по дистанционному обучению детей с использованием интернет-ресурсов для возможности получать задания удаленно.