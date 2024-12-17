Фото: соцсети Никиты Паремузова

Никита Паремузов назначен на должность главы Советского района Ростова-на-Дону. Его кандидатуру утвердили 17 декабря в ходе 28-го заседания Городской думы.Согласно открытым источникам, Никита Паремузов шесть лет трудился в прокуратуре, а затем столько же в качестве юрисконсульта в АО «Южный агротерминал». Позже занимал должность заместителя генерального директора «Ростовской транспортной компании».Никита Паремузов также был депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы VI и VII созывов. Однако в августе 2024 года он добровольно сложил свои депутатские полномочия.До своего назначения на должность и.о. главы Советского района в сентябре 2024 года Никита Паремузов курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и распределения жилой площади.Предыдущий глава Советского района, Геннадий Туркин, ушел в отставку. На этой должности он проработал с 2020 года.