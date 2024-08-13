Депутат гордумы Ростова досрочно сложил полномочия

Фото: Ростовская-на-Дону городская дума

Депутат Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва досрочно сложил полномочия. Никита Паремузов написал заявление по собственному желанию 12 августа.Свою трудовую деятельность уроженец Ростова начал в 2008 году в органах прокуратуры. Спустя шесть лет он уволился. После этого занял должность юрконсультанта АО «Южный агротерминал».В 2020-м Никиту Паремузова избрали депутатом в гордуму по Кировскому одномандатному избирательному округу № 11. Затем его назначили председателем Комиссии по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму.Вместе с этим он занимал пост первого заместителя генерального директора муниципального предприятия «Ростовская транспортная компания». На этой должности бывший народный избранник работает по сей день.