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Алексей Логвиненко предложил кандидатуру главы Советского района Ростова

Алексей Логвиненко предложил кандидатуру главы Советского района Ростова
Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко предложил на должность главы администрации Советского района кандидатуру 54-летнего Геннадия Туркина. Его назначение согласуют 22 декабря в ходе третьего заседания гордумы.

Геннадий Туркин является и.о. главы района с 25 ноября 2020 года. Ранее он занимал должность первого замглавы Павла Исакова, покинувшего пост по собственному желанию.

Туркин родился и вырос в Ростове. Окончив РГУПС по специальности «Информатика и вычислительная техника», устроился работать в компанию «Ростовэлектросвязь». Чиновник прошел путь от инженера до начальника УЭС.

С декабря прошлого года он начал работать в управлении ЖКХ Советского района, а позже стал первым замглавы и исполняющим обязанности.

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