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В Ростове-на-Дону назначили исполняющего обязанности главы администрации Советского района

В Ростове-на-Дону назначили исполняющего обязанности главы администрации Советского района
В Ростове-на-Дону назначили нового исполняющего обязанности главы администрации Советского района. Данную информацию администрация опубликовала на своем сайте 5 сентября.

На эту должность и. о. был назначен Никита Паремузов, который ранее отвечал за вопросы ЖКХ, строительства и распределения жилой площади.

Прежний глава администрации Геннадий Туркин, возможно, подал в отставку, однако причины этого неизвестны.

Напоминаем, что Геннадий Туркин был назначен главой администрации в 2020 году. Он уроженец Ростова-на-Дону, ему 58 лет. Образование Туркин получил в РГУПС, на факультете информационных технологий управления.

Ранее Геннадий Туркин работал в компании, специализирующейся на электросвязи, где прошел путь от инженера до начальника.
Фото: соцсети Никита Паремузов
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