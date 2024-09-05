В Ростове-на-Дону назначили исполняющего обязанности главы администрации Советского района

Фото: соцсети Никита Паремузов

В Ростове-на-Дону назначили нового исполняющего обязанности главы администрации Советского района. Данную информацию администрация опубликовала на своем сайте 5 сентября.На эту должность и. о. был назначен Никита Паремузов, который ранее отвечал за вопросы ЖКХ, строительства и распределения жилой площади.Прежний глава администрации Геннадий Туркин, возможно, подал в отставку, однако причины этого неизвестны.Напоминаем, что Геннадий Туркин был назначен главой администрации в 2020 году. Он уроженец Ростова-на-Дону, ему 58 лет. Образование Туркин получил в РГУПС, на факультете информационных технологий управления.Ранее Геннадий Туркин работал в компании, специализирующейся на электросвязи, где прошел путь от инженера до начальника.