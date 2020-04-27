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Несмотря на отмену парада, в Ростове 9 мая состоится салют

Несмотря на отмену парада, в Ростове 9 мая состоится салют
В Ростове-на-Дону 9 мая организуют праздничный фейерверк. Салют состоится несмотря на то, что в области, как и во всей стране, отменили празднование Дня Победы.

Всего на Юге России салюты состоятся в десяти городах: Севастополе, Керчи, Симферополе, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Ставрополе, Новочеркасске и Ростове-на-Дону. Для этого привлечено 45 орудий и 18 салютных установок.

Также 9 мая по улицам донской столицы проедут военные автомобили, оборудованные звуковой аппаратурой. С помощью громкоговорителей ростовчан поздравят с праздником, также из машин будет производиться трансляция песен военных лет. Ранее Rostov.ru сообщал, что в городе состоится авиационное шоу. Его, как и салют, можно будет наблюдать с балконов или в интернете.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России перенесли празднование Дня Победы.Подготовленную военную технику отправят на хранение на неопределённый срок.

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