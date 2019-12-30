На границе Украины и Ростовской области зафиксировали несколько «скорых»



Представители миссии ОБСЕ опубликовали очередной еженедельный отчёт наблюдений за ситуацией, складывающейся на границе с Украиной в Ростовской области.



Помимо увеличение людей в военных нарядах, наблюдатели зафиксировали несколько машин скорой помощи, которые приезжали со стороны сопредельного государства и следовали на территории РФ.



«26 декабря в 09: 46 скорая помощь с российскими номерами въехала в БКП с украинской стороны. Водитель и один фельдшер были замечены внутри транспортного средства. Машина скорой помощи прошла процедуру пограничного контроля и пересекла границу Российской Федерации.

28 декабря в 09: 00 на БКП прибыла скорая помощь с украинской стороны. Машина скорой помощи прошла процедуру пограничного контроля и пересекла границу Российской Федерации в 09:05.



29 декабря в 21: 09 автомобиль скорой помощи с номерными знаками Российской Федерации въехал на территорию БКП со стороны Российской Федерации. Водитель и два фельдшера были замечены на борту самолета. Карета скорой помощи припарковалась перед главным зданием, два санитара вошли в здание и вскоре вернулись. В 21:37 скорая помощь вернулась в Российскую Федерацию.



30 декабря в 14: 57 автомобиль скорой помощи с номерными знаками Российской Федерации въехал на территорию БКП со стороны Российской Федерации и припарковался за главным зданием. В 15:10 скорая помощь вернулась в Российскую Федерацию», - говорится в отчете.