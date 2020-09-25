Несколько десятков крытых грузовиков засекли на границе Украины с Ростовской областью
На границе Украины с Ростовской областью засекли движение нескольких десятков крытых грузовиков. Об этом свидетельствуют данные ежедневного отчета миссии ОБСЕ.
По данным наблюдателей, 26 сентября в пункте пропуска в Новоазовске были зафиксированы три крытых грузовых автомобиля, которые выезжали из Ростовской области на территорию Украины. Еще 22 крытых грузовика (в том числе 12 с номерами ДНР), три минивэна
с закрытыми окнами пересекали границу Украины в сторону донского региона.
На следующий день на том же пункте пропуска миссия наблюдала еще пять крытых грузовых автомобилей, въезжающих на Украину, а также еще девять крытых грузовиков, которые покидали территорию Незалежной.
Перемещение крытых грузовиков можно увидеть довольно часто на приграничной территории. Однако ни разу наблюдатели не видели, куда после пересечения границы автомобили направлялись, а также что было в их кузовах.