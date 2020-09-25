Несколько десятков крытых грузовиков засекли на границе Украины с Ростовской областью

На границе Украины с Ростовской областью засекли движение нескольких десятков крытых грузовиков. Об этом свидетельствуют данные ежедневного отчета миссии ОБСЕ.По данным наблюдателей, 26 сентября в пункте пропуска в Новоазовске были зафиксированы три крытых грузовых автомобиля, которые выезжали из Ростовской области на территорию Украины. Еще 22 крытых грузовика (в том числе 12 с номерами ДНР), три минивэнас закрытыми окнами пересекали границу Украины в сторону донского региона.На следующий день на том же пункте пропуска миссия наблюдала еще пять крытых грузовых автомобилей, въезжающих на Украину, а также еще девять крытых грузовиков, которые покидали территорию Незалежной.Перемещение крытых грузовиков можно увидеть довольно часто на приграничной территории. Однако ни разу наблюдатели не видели, куда после пересечения границы автомобили направлялись, а также что было в их кузовах.