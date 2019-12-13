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Грузовики и автобусы были замечены на границе Украины с Ростовской областью

Грузовики и автобусы были замечены на границе Украины с Ростовской областью
Наблюдатели ОБСЕ продолжают следить за обстановкой вблизи пограничных пунктов, разделяющих Ростовскую область и Украину. О движении грузовиков и автобусов сообщает ежедневный отчет наблюдателей.

12 и 13 декабря из Ростовской области на Украину выехало около 50 машин. Это были грузовики, автобусы, а также легковушки с людьми. 25 автомобилей выехали из пограничного пункта Авило-Успенская. 12 декабря ОБСЕ зафиксировало движение колонны из 16 грузовиков с гуманитарной помощью в ДНР и ЛНР.

Также были замечены автомобили, которые покидали Украину и въезжали на территорию донского региона. Незалежную покинуло 39 машин: колонны грузовиков, автобусы и легковые авто.

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