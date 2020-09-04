На границе Украины с Ростовской областью засекли грузовой поезд с топливом

Грузовой поезд с дизельным топливом засекли на границе Ростовской области с Украиной. Об этом сообщается на сайте миссии ОБСЕ, которая ведет постоянное наблюдение за ситуацией на контрольно-пропускных пунктах РФ.По данным на 3 сентября, в районе Вознесеновки (граница Луганска с Ростовской областью) беспилотник дальнего действия засек грузовой поезд, перевозящий дизельное топливо. Локомотив и девять вагонов двигались на северо-запад со стороны границы в направлении железнодорожного вокзала в Вознесеновке.На железнодорожной станции беспилотник зафиксировал три стационарных электровоза и около 50 открытых вагонов. Спустя 15 минут один из электровозов прицепили к вагону. Поезд продолжил движение и спустя полчаса прибыл на станцию в Довжанске, где к нему прицепили еще десять вагонов. Пока работал беспилотник, поезд все время оставался неподвижным.Для каких целей поезд вез топливо на Украину, не сообщается.В тот же день в пограничном пункте «Успенка» наблюдатели миссии зафиксировали 11 легковушек и 13 крытых грузовиков, а также еще несколько грузовиков с лесом.Благодаря отчету миссии также стало известно, что в районе пункта пропуска идет реконструкция дороги. Наблюдатели видели рабочих, которые укладывали асфальт примерно в 200 метрах от границы.