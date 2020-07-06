В Ростовской области сняли запрет на посещение кладбищ

На Дону снят запрет на посещение кладбищ. Однако разрешение распространяется не на всех жителей области. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по противодействию новой коронавирусной инфекции.Разрешение на посещение мест захоронения стало действовать с 6 июля. Согласно документу ограничения сняли только для жителей области младше 65 лет. Пенсионерам по-прежнему советуют оставаться дома и не посещать места массового скопления людей.Как и многие места Ростовской области, кладбища были закрыли для посещений из-за роста числа заражённых COVID-19. Дончане не смогли прийти на могилы умерших родственников и друзей на Пасху, Красную горку и в родительский день. В связи с этим власти доверили уборку мест захоронения специальным организациям. Когда кладбища открыли для посещения, люди увидели неухоженные могилы, заросшие травой и заваленные сухими ветками.Напомним, с 6 июля сняли ограничения для ряда организаций. На сегодняшний день уже работают гостиницы, детские сады, пляжи, бассейны, салоны красоты.