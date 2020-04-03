В Ростове-на-Дону процедура похорон не изменилась из-за режима самоизоляции
В Ростове-на-Дону пока не ввели ограничительных мер по организации похорон в период пандемии коронавируса. Жители донской столицы могут в любом количестве присутствовать на процессе захоронения. О том, что оказание ритуальных услуг почти не претерпело изменений, сообщили в «Службе городских кладбищ».
В понедельник 7 апреля жителей города призвали воздержаться от посещения всех общественных мест, включая кладбища. По данным специалистов «СГК», горожане могут приезжать на кладбища только для похорон. При этом количество присутствующих на процессе захоронения не регулируется. Тем не менее, из-за коронавируса в Ростовской области действует запрет на проведение любых мероприятий с участием более 50 человек.
Жителей Ростова-на-Дону, которые вынужденно остаются дома, накануне Пасхи стал волновать вопрос о том, как им навести порядок на могилах почивших родственников. В связи с этим муниципальные службы организовали уборку на кладбищах. Работники ликвидируют свалочные очаги и очищают территорию от мусора.
В «Службе городских кладбищ» отметили, что их учреждение продолжает работать в штатном режиме. Бесплатные участки для погребения предоставляются как и раньше. Жителям донской столицы рекомендуют заранее записываться заранее для организации похорон.