Ученые сообщили об исчезновении некоторых видов растений в Ростовской области

Фото: Астрагал шерстистоцветковый (ФГБУ «Государственный заповедник «Белогорье»)

Биологи рассказали об исчезновении нескольких видов растений в Ростовской области. О том, какие растения больше не растут в регионе, сообщает портал DonDay.ru с ссылкой на Ольгу Ермолаеву, доцента кафедры ботаники Южного федерального университета и кандидата биологических наук.По словам биолога, в последние годы в Ростовской области сократилась численность некоторых степных растений. И это не связано с засухой или сильной жарой.Степные растения в ходе эволюции приспособились к недостатку влаги и сильному солнечному излучению. В почве находится огромное количество их семян, что обеспечивает выживание и поддержание численности популяций.Однако некоторые виды степных растений оказались под угрозой исчезновения из-за деятельности человека. Аграрные работы на полях, добыча ископаемых в карьерах и загрязнение водоемов — всё это негативно сказывается на состоянии растений.Но наибольший вред для них представляет выпас на полях крупного рогатого скота.- Перевыпас скота является одним из основных негативных антропогенных экологических факторов, оказывающих существенное влияние на биологическое разнообразие, - отметила Ольга Ермолаева. - Из-за перевыпаса происходит снижение биологической продукции сообществ, биоразнообразия. Это приводит к развитию процесса опустынивания.В Ростовской области больше не встречаются астрагал шерстистоцветковый и прангос трехраздельный. За последние 50 лет не было зафиксировано ни одного случая обнаружения этих видов растений на территории региона.По словам биолога, исчезновение каждого вида растений ведет к сокращению биоразнообразия растительных сообществ. Это делает их более уязвимыми для внедрения более агрессивных инвазивных видов, то есть видов, которые не являются местными для данной территории.