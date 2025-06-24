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В Ростове без горячей воды остаются 110 многоэтажных домов

В Ростове без горячей воды остаются 110 многоэтажных домов
В Ростове-на-Дону после завершения второго этапа гидравлических испытаний без горячей воды остаются 110 многоквартирных домов. Об этом рассказал Станислав Марченко, заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Станислава Марченко, специалисты теплоснабжающих организаций устраняют около 40 повторных повреждений на сетях.

— Наибольшее количество аварий произошло на Вертолётном поле и на улице Извилистой, где сети являются бесхозными. Мы договорились, что работы будут проведены силами ООО «Ростовские тепловые сети», — сообщил заместитель главы города.

В настоящее время стартовал третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Он будет продолжаться до 17 июля.
Фото: Дондей
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