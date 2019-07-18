На Дону обнаружен новый вид растений с Южного Урала



В Ростовской области обнаружен новый вид растений. Траву, произрастающую на Южном Урале, нашли ботаники Южного федерального университета.



Специалисты проводили мониторинг краснокнижных растений, когда выявили новый вид растения, ранее на территории области не встречавшийся. Пырейник уральский обнаружили в Александровском лесу Азовского района.



По словам ведущего научного сотрудника Ботанического сада ЮФУ Антонины Шмараевой, новый вид регистрируется впервые.

- Как растение попало в Ростовскую область, еще предстоит изучить. После проведения исследований вид может быть рекомендован к включению в очередное издание Красной книги Ростовской области, - добавила Антонина Шмараева.



Добавим, что Красную книгу Ростовской области выпустили в 2004 году. Через 10 лет, в 2014-м, она была переиздана. Во второе издание были включены дополненные материалы первого издания и обширные новые материалы, накопленные в процессе её ведения.