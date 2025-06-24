В Батайске на улице Жасминовой ночью 24 июня загорелся частный дом

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В ночь на 24 июня в городе Батайске, на улице Жасминовой, случилось возгорание в частном доме. Пресс-служба Главного управления МЧС Ростовской области сообщила об этом происшествии.Приблизительно в 0:30, когда большинство жителей города спали, в микрорайоне "Донская Чаша" начался пожар. На момент возникновения огня в доме находились его хозяева.Владельцы дома проснулись из-за сильного запаха гари и отблесков огня. Оказалось, что в одной из комнат их дома вспыхнул пожар. Благодаря быстрой реакции хозяева смогли вовремя выбежать из горящего дома и вызвать пожарных.На место инцидента быстро прибыли два пожарных расчета, состоящие из восьми человек. Пожарные потушили огонь на площади три квадратных метра.Стоит подчеркнуть, что после пожара у жителей микрорайона "Донская Чаша" в Батайске остаются перебои с электричеством. В диспетчерской службе заявили, что причиной отключения стало именно это возгорание. Планируется, что скоро приедет ремонтная бригада для восстановления электроснабжения.