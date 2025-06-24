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В Ростовской области за год услуги такси подорожали на 20,19%. Об этом свидетельствует статистика ЦБ РФ.Жители региона часто жалуются на высокую стоимость поездок даже по самым дешевым тарифам. Например, в Ростове во время непогоды поездка на пять километров может стоить 700-800 рублей, а при отсутствии мобильной связи цена может вырасти до 4 000 рублей.С наступлением холодов цены на такси также увеличиваются. Летом поездка от ТЦ «Большой» до Центрального рынка стоит 170-200 рублей, а зимой — от 300 рублей.Аналитики отмечают, что спрос на такси вырос, что привело к увеличению расходов на топливо, обслуживание транспорта и зарплаты сотрудников. Компании перекладывают эти затраты на клиентов, что отражается на стоимости услуг.Ростовчанам стало сложнее передвигаться по городу. Молодое поколение не может позволить себе собственный автомобиль из-за высоких ставок по автокредитам. Поездки на такси также становятся роскошью, особенно в дождь или при отсутствии интернета. Общественный транспорт не всегда удобен: в непогоду с потолка может капать вода, а в жару в автобусе душно. Кроме того, есть риск попасть в ДТП из-за агрессивного вождения водителей автобусов.