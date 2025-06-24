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В центре Ростова пробка из-за ДТП сковала движение

В центре Ростова пробка из-за ДТП сковала движение

Согласно информации, опубликованной порталом DonDay, в центральной части Ростова-на-Дону возникла пробка из-за дорожно-транспортного происшествия.

Инцидент произошел утром 24 июня на пересечении Соколова и Красноармейской. Согласно фотографиям, предоставленным очевидцами, на данном перекрестке произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Вследствие столкновения транспортные средства получили значительные повреждения. У одного из автомобилей полностью разрушен бампер, в то время как у другого повреждена левая сторона кузова в области переднего колеса.

По свидетельствам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал. Однако авария привела к серьезным затруднениям в движении. Водителям приходится объезжать поврежденные автомобили, используя встречную полосу.
Фото: Donday
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