В центре Ростова пробка из-за ДТП сковала движение

Фото: Donday

Согласно информации, опубликованной порталом DonDay, в центральной части Ростова-на-Дону возникла пробка из-за дорожно-транспортного происшествия.Инцидент произошел утром 24 июня на пересечении Соколова и Красноармейской. Согласно фотографиям, предоставленным очевидцами, на данном перекрестке произошло столкновение двух легковых автомобилей.Вследствие столкновения транспортные средства получили значительные повреждения. У одного из автомобилей полностью разрушен бампер, в то время как у другого повреждена левая сторона кузова в области переднего колеса.По свидетельствам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал. Однако авария привела к серьезным затруднениям в движении. Водителям приходится объезжать поврежденные автомобили, используя встречную полосу.