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В Республике Дагестан без вести пропала 22-летняя студентка из Ростова

В Республике Дагестан без вести пропала 22-летняя студентка из Ростова
В Республике Дагестан разыскивают пропавшую 22-летнюю студентку одного из ростовских высших учебных учреждений. О местонахождении Анны Цомартовой ничего не известно больше суток.

Девушка приехала в город Каспийск на соревнования по тайскому боксу. После поражения в турнире Анна перестала отвечать на звонки и сообщения родственников. Обеспокоенные родители позвонили в полицию. Поисками пропавшей занимаются стражи порядка, сотрудники МЧС и волонтеры. По предварительным данным, последний раз ее видели 10 февраля на берегу Каспийского моря.

Согласно ориентировкам, Анна Цомартова среднего роста и телосложения. У нее темные волосы и карие глаза. Одета девушка была в черный спортивный костюм с капюшоном.

Если вы знаете, где находится пропавшая спортсменка, позвони по номеру: 112. Любая информация может помочь поисковикам.
Фото: тг База
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