Фото: тг База

Волонтеры показали, где в последний раз видели пропавшую студентку из Ростова. Анна Цомартова пропала в Дагестане еще 10 февраля.На видео волонтер показывает берег Каспийского моря. По периметру воды стоят около десятка человек - спасатели, волонтеры и другие поисковики. Слева находится забор, через который перелезла Анна. В последний раз её видели за тем забором, сидящей на пирсе. По словам волонтеров, пропавшую ищут уже 10-й день. К поискам подключились водолазы, а также авиация.Напомним, Анна Цомартова приехала в город Каспийск на соревнования по тайскому боксу. После поражения в турнире девушка перестала выходить на связь с близкими. Очевидцы рассказали, что она вышла из Дворца спорта и направилась к берегу моря.Согласно ориентировкам, в день исчезновения Анна была одета в черный спортивный костюм с капюшоном и обута в белые кроссовки.Если вы знаете, где может находиться девушка, позвоните по номеру: 112.