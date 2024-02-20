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Волонтеры показали, где в последний раз видели пропавшую студентку из Ростова

Волонтеры показали, где в последний раз видели пропавшую студентку из Ростова
Волонтеры показали, где в последний раз видели пропавшую студентку из Ростова. Анна Цомартова пропала в Дагестане еще 10 февраля.

На видео волонтер показывает берег Каспийского моря. По периметру воды стоят около десятка человек - спасатели, волонтеры и другие поисковики. Слева находится забор, через который перелезла Анна. В последний раз её видели за тем забором, сидящей на пирсе. По словам волонтеров, пропавшую ищут уже 10-й день. К поискам подключились водолазы, а также авиация.

Напомним, Анна Цомартова приехала в город Каспийск на соревнования по тайскому боксу. После поражения в турнире девушка перестала выходить на связь с близкими. Очевидцы рассказали, что она вышла из Дворца спорта и направилась к берегу моря.

Согласно ориентировкам, в день исчезновения Анна была одета в черный спортивный костюм с капюшоном и обута в белые кроссовки.
Если вы знаете, где может находиться девушка, позвоните по номеру: 112.

Фото: тг База
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