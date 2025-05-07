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Лифты ростовской "Строительной компании Тракт" повторно выставили на аукцион

Лифты ростовской "Строительной компании Тракт" повторно выставили на аукцион

Имущество ростовской "Строительной компании Тракт" повторно выставили на аукцион. Информация о предстоящих торгах размещена на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На продажу выставлены два пассажирских лифта. После первой попытки реализации совокупная стоимость обоих лотов была снижена до 3,5 миллиона рублей. Предыдущий аукцион был отменен в связи с отсутствием желающих.

Согласно документации, один из лифтов имеет грузоподъемность до 1 000 килограмм и рассчитан на перевозку 13 человек. Его оценочная стоимость составляет 2,2 миллиона рублей.

Второй лифт рассчитан на 6 пассажиров и способен поднимать до 450 килограммов. Его продают за 1,5 миллиона рублей. Оба лифтовых механизма выпущены в апреле 2017 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 мая по 13 июня. Итоги торгов будут подведены 16 июня, спустя несколько дней после завершения приема заявок.

Напомним, ООО "Строительная компания Тракт" зарегистрирована в Ростове-на-Дону в апреле 2014 года. Компания занималась возведением жилых и нежилых объектов, а также производством строительных окон и дверей.

Организация была признана несостоятельной в марте 2021 года. Общая сумма задолженности перед кредиторами превышает 100 миллионов рублей.
Фото: Donday
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