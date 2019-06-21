Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове назначили нового заместителя южного транспортного прокурора

В Ростове назначили нового заместителя южного транспортного прокурора
В Ростове-на-Дону назначили нового заместителя главного гособвинителя Южной транспортной прокуратуры. Им стал 36-летний Валерий Козлов.

Как сообщили на сайте надзорного ведомства, советник юстиции имеет высшее юридическое образование. В 2005 году он окончил донской университет и на следующий год устроился на службу в прокуратуру.

Сначала он трудился в должности помощника сальского транспортного государственного обвинителя, но затем его повысили до прокурора отдела по надзору за исполнением законов в ведомстве. Уже в 2010 году он стал заместителем руководителя Таганрогской транспортной прокуратуры, а спустя пять лет возглавил ее.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.