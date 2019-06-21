В Ростове назначили нового заместителя южного транспортного прокурора



В Ростове-на-Дону назначили нового заместителя главного гособвинителя Южной транспортной прокуратуры. Им стал 36-летний Валерий Козлов.



Как сообщили на сайте надзорного ведомства, советник юстиции имеет высшее юридическое образование. В 2005 году он окончил донской университет и на следующий год устроился на службу в прокуратуру.



Сначала он трудился в должности помощника сальского транспортного государственного обвинителя, но затем его повысили до прокурора отдела по надзору за исполнением законов в ведомстве. Уже в 2010 году он стал заместителем руководителя Таганрогской транспортной прокуратуры, а спустя пять лет возглавил ее.