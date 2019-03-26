Население Ростовской области сократилось за счет миграции





В Ростовской области сократилась численность населения. По данным Ростовстата, миграционный прирост, наблюдавшийся в 2017 году, сменился миграционной убылью.



Согласно статистике, на Дону разница между прибывшими и убывшими составила 2 390 человек.

Сокращение связано с миграцией жителей области в другие регионы. Большинство покинувших Ростовскую область перебрались в другие регионы.

- Основными причинами смены места жительства мигрантов в возрасте 14 лет и старше (с учетом внутриобластных перемещений) являются причины личного, семейного характера, - пояснили в Ростовстате, - а также причины, связанные с работой и необходимостью получения образования.



Чаще всего дончане переезжают в соседний Краснодарский край, Москву и Московскую область.