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Население Ростовской области сократилось за счет миграции

Население Ростовской области сократилось за счет миграции

В Ростовской области сократилась численность населения. По данным Ростовстата, миграционный прирост, наблюдавшийся в 2017 году, сменился миграционной убылью.

Согласно статистике, на Дону разница между прибывшими и убывшими составила 2 390 человек.
Сокращение связано с миграцией жителей области в другие регионы. Большинство покинувших Ростовскую область перебрались в другие регионы.
- Основными причинами смены места жительства мигрантов в возрасте 14 лет и старше (с учетом внутриобластных перемещений) являются причины личного, семейного характера, - пояснили в Ростовстате, - а также причины, связанные с работой и необходимостью получения образования.

Чаще всего дончане переезжают в соседний Краснодарский край, Москву и Московскую область.

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