Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Численность населения в Ростовской области сократилась за год почти на 17 тысяч

Численность населения в Ростовской области сократилась за год почти на 17 тысяч
Фото: 1zoom.me

В Ростовской области за год сократилась численность населения. Данные опубликовал 7 февраля Ростовстат.

Согласно информации ведомства, на начало 2019 года на Дону проживают 4,2 млн человек.
- По предварительным данным, за 2018 год численность населения области сократилась на 0,4 процента, - сообщили в Ростовстате.

Таким образом, жителей региона стало меньше почти на 17 тысяч человек. В статистическом органе добавили, что тенденция сокращения численности населения отмечается в целом по России. Однако темпы снижения ниже, чем на Дону. Так, на начало 2019 года население страны насчитывает 146,7 млн человек, что на 0,1 процента меньше, чем в предыдущем.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.