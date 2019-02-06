Численность населения в Ростовской области сократилась за год почти на 17 тысяч



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В Ростовской области за год сократилась численность населения. Данные опубликовал 7 февраля Ростовстат.



Согласно информации ведомства, на начало 2019 года на Дону проживают 4,2 млн человек.

- По предварительным данным, за 2018 год численность населения области сократилась на 0,4 процента, - сообщили в Ростовстате.



Таким образом, жителей региона стало меньше почти на 17 тысяч человек. В статистическом органе добавили, что тенденция сокращения численности населения отмечается в целом по России. Однако темпы снижения ниже, чем на Дону. Так, на начало 2019 года население страны насчитывает 146,7 млн человек, что на 0,1 процента меньше, чем в предыдущем.