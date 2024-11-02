Накануне праздника в 55 многоквартирных домах Ростова пропало отопление
Накануне праздничных выходных в честь Дня народного единства в Ростове произошло массовое отключение отопления. Вечером 2 ноября от коммуникации были отрезаны тысячи людей.
Сильный ветер до 30 метров в секунду привел к авариям на электросетях. После отключения света работу остановили сразу четыре котельные станции.
- Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ — до полуночи, — сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.