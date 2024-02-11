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Более 120 многоквартирных домов в городе Шахты остались без отопления

Более 120 многоквартирных домов в городе Шахты остались без отопления
Утром 11 февраля в городе Шахты без отопления остались 127 многоквартирных домов. Причиной этого стала очередная авария на электросетях.

Из-за отключения света работать перестали 15 котельных ООО «РГШ». Тысячи человек оказались отрезаны от коммуникации практически в минусовую погоду. Люди, чтобы не окоченеть, надевают несколько слоев одежды. Многие пытаются сохранить тепло в квартирах с помощью газовых печей, разогревая воду в кастрюлях.

Как сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков, происходит переподключение оборудования на резервные источники электроснабжения. Сроки восстановления пока не известны.
Фото: Ростов.Ру
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