Министр ЖКХ Ростовской области Сизиков прокомментировал массовое отключение света

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Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков прокомментировал массовое отключение света в регионе. Он заявил, что восстановить электроснабжение в полном объеме планирурется 13 января до 23:30.Какое количество человек оказались отрезаны от коммуникации в 17-градусный мороз, не известно. Донские власти будто намерено не дают никакой конкретики.В социальных сетях на отключения света жалуются жители Ростова, Новочеркасска, Морозовска, а также населенных пунктов Азовского и Аксайского районов. Кроме того, во многих домах из-за аварии пропало отопление.