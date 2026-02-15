Новости
В небе над Азовским морем сбили беспилотники 15 февраля

Над Азовским морем уничтожили беспилотники 15 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбили с 23:00 до 07:00. Всего в России были уничтожены 68 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, вечером 14 февраля над акваторией Азовского моря сбили 29 БПЛА.
Фото: DonDay.ru.
