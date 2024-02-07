На Западном в Ростове отключили электричество из-за аварии

Фото: Rostov.ru.

В Ростове жители Западного остались без света из-за аварии на электросети. ЧП случилось около полудня 7 февраля в Советском районе города.Электричество отключили в домах, расположенных на улицах 339-й Стрелковой Дивизии и Зорге. Некоторые ростовчане жалуются, что вместе со светом пропали горячая вода и отопление.Восстановить подачу электричества обещают в ближайшие часы. На месте уже работают бригады.Накануне вечером, 6 февраля, была еще одна авария на электросетях. Из-за этого остановилась работа насосной станции «Темерник», от которой поступала горячая вода в трубы нескольких сотен многоквартирных домов.