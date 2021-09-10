В Ростове отключили электричество в сотнях домов

В начале рабочей недели тысячи жителей Ростова лишились электричества. Сотни домов обесточили в 9 часов 13 сентября.Без света остались горожане, проживающие на улице Черепахина, 137-185 и 128-154, в переулках Гвардейском, 54-60 и Доломановском, 83-91, 86-92. В этих домах электричества не будет до 18 часов.Также в 9 часов лампочки погасли в домах, расположенных по адресам: Байкальска, 41-143, 38-148; Дарвина, 21-83, 36-96; Доватора, 118,126, 137, 155, 142-148, 149-157, 140а, 142а, 187-189, 175-183, 142е; Долгожданная, 8-22; Издательская, 43/24; Лесная, 122-158, 149-161.Аналогичная ситуация - на Линейной, 39-155, 42-166; Лучевой, 1-71, 2-76; Мадояна, 202, 224-240, 205-245; Необычной, 1; Песчанокопской, 1-53, 2-56, Сормовской, 121-127, 134-136; Туманной, 4-10, 3-15, 16-18. Там, как и на Карпатской, 37-91, 40-90, света не будет до 17 часов.В это же время обесточат дома №№ 45-77, 44-84 на улице Ковалевской, №№ 30-108, 51-99 - на Лобачевского, №№ 46-72 и 88 - на Маршальской, №№ 39-113, 44-82, 139-143 - на Семипалатинской, а также № 7 - на Щедрой, №№ 27, 29 - на Вятской, №№ 2-14, 1-79 - на Инициативной, №№ 6-98 - на Профсоюзной, №№ 247-325 и 284-314 - на Мадояна.В 10 часов отключили электричество на проспекте Коммунистическом, 30, 32 и 32/3. Света не будет до 12 часов. Однако с 13 до 15 часов дома снова обесточат.