На Западном тысячи ростовчан остались без отопления из-за аварии
В Ростове из-за аварии на старой котельной тысячи жителей Западного остались без тепла. ЧП случилось 13 октября.
Отопительный сезон в Ростове стартовал раньше запланированного срока, 11 октября. Однако в Железнодорожном районе тепло надолго не задержалось. Батареи остыли в сотне жилых домов.
Как сообщил DonDay.ru, из-за ремонта основной тепломагистрали ростовские теплосети переключили отопление на старую котельную по 2-й Краснодарской. Однако насос во время пробного пуска вышел из строя.
Горожане поделились, что спасаются от холодов горячим чаем и теплыми пледами, спят в теплых пижамах. Как долго людям придется жить без отопления, неизвестно. Жительница дома на улице Кулагина рассказала, что дату пуска тепла не сообщили.
В управляющих компаниях говорят, что теплосети не дают точных сроков окончания ремонта.