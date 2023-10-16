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На Западном тысячи ростовчан остались без отопления из-за аварии

На Западном тысячи ростовчан остались без отопления из-за аварии
В Ростове из-за аварии на старой котельной тысячи жителей Западного остались без тепла. ЧП случилось 13 октября.

Отопительный сезон в Ростове стартовал раньше запланированного срока, 11 октября. Однако в Железнодорожном районе тепло надолго не задержалось. Батареи остыли в сотне жилых домов.

Как сообщил DonDay.ru, из-за ремонта основной тепломагистрали ростовские теплосети переключили отопление на старую котельную по 2-й Краснодарской. Однако насос во время пробного пуска вышел из строя.

Горожане поделились, что спасаются от холодов горячим чаем и теплыми пледами, спят в теплых пижамах. Как долго людям придется жить без отопления, неизвестно. Жительница дома на улице Кулагина рассказала, что дату пуска тепла не сообщили.

В управляющих компаниях говорят, что теплосети не дают точных сроков окончания ремонта.
Фото: DonDay.ru.
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