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Сотни жителей Ворошиловского района в Ростове остались без отопления из-за аварии на теплосети

Сотни жителей Ворошиловского района в Ростове остались без отопления из-за аварии на теплосети
Сотни жителей Ворошиловского района в Ростове-на-Дону остались без горячей воды и отопления из-за аварии. ЧП случилось на тепловой сети по проспекту Космонавтов, 17/3 утром 6 ноября.

Как сообщает администрация района, из-за аварии была приостановлена система отопления и горячего водоснабжения во 2-м микрорайоне Ворошиловского района. Планируется завершить работы к 18 часам.

Сколько домов остались без отопления, пока не известно.

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