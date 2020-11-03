Сотни жителей Ворошиловского района в Ростове остались без отопления из-за аварии на теплосети
Сотни жителей Ворошиловского района в Ростове-на-Дону остались без горячей воды и отопления из-за аварии. ЧП случилось на тепловой сети по проспекту Космонавтов, 17/3 утром 6 ноября.
Как сообщает администрация района, из-за аварии была приостановлена система отопления и горячего водоснабжения во 2-м микрорайоне Ворошиловского района. Планируется завершить работы к 18 часам.
Сколько домов остались без отопления, пока не известно.