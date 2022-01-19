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Сотни жителей Западного в Ростове остались без отопления в мороз из-за аварии на теплосети

Сотни жителей Западного в Ростове остались без отопления в мороз из-за аварии на теплосети

В Советском районе Ростова-на-Дону сотни жителей остались без отопления в минусовую температуру. Причиной стал порыв теплосети, случившийся 21 января на улице 2-й Краснодарской, 145. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В донскую столицу снова вернулись метель и морозы. Минусовая температура сильно ударила по теплосетям, они перестали справляться с нагрузкой. В пятницу, 21 января, устойчивый минус привел к порыву теплотрассы. На место аварии приехали две ремонтные бригады в составе девяти человек на семи спецмашинах.

Тепло вернется в дома ростовчан примерно в восемь утра 22 января. А пока жителям рекомендуется пить горячий чай и кутаться в теплую одежду.
Фото: zhkh.su
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