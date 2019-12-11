Выходные в Ростове будут теплыми и облачными



Ростовский гидрометцентр прогнозирует потепление на выходных. Температура воздуха поднимется до +7 градусов.



В пятницу, 13 декабря, термометры покажут +2 градуса. Днем будет облачно, с прояснениями, а ночью возможны осадки. Ветер восточный, 7 метров в секунду.



В субботу, 14 декабря, температура поднимется до +5 градусов. Днем будет облачно, ночью пойдет дождь. Ветер восточный, 6 метров в секунду.



Воскресенье, 15 декабря, станет самым теплым днем недели. Столбики термометров покажут +7 градусов. День и ночь будут облачными. Юго-восточный ветер ослабеет до 4 метров в секунду.