На выходных в Ростове ожидается тёплая, но облачная погода



Фото: Tonkosti.ru



В Ростове в ближайшие выходные ожидается тёплая, но облачная погода.



В субботу, 6 апреля, воздух в донской столице прогреется до 15 градусов. К вечеру температура опустится до +8 градусов, ночью +5…+8. В течение дня прогнозируется облачная с прояснениями погода.



В воскресенье в Ростове потеплеет ещё на пару градусов – до +17. День будет малооблачным, а к вечеру установится ясная погода.



На следующей неделе в донской столице ожидается новая волна потепления. Температура поднимется до +18…+20 градусов.



Напомним, что синоптики прогнозировали в апреле переменчивую погоду. Во второй половине месяца не исключены дожди и понижение температуры.