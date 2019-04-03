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На выходных в Ростове ожидается тёплая, но облачная погода

На выходных в Ростове ожидается тёплая, но облачная погода
Фото: Tonkosti.ru

В Ростове в ближайшие выходные ожидается тёплая, но облачная погода.

В субботу, 6 апреля, воздух в донской столице прогреется до 15 градусов. К вечеру температура опустится до +8 градусов, ночью +5…+8. В течение дня прогнозируется облачная с прояснениями погода.

В воскресенье в Ростове потеплеет ещё на пару градусов – до +17. День будет малооблачным, а к вечеру установится ясная погода.

На следующей неделе в донской столице ожидается новая волна потепления. Температура поднимется до +18…+20 градусов.

Напомним, что синоптики прогнозировали в апреле переменчивую погоду. Во второй половине месяца не исключены дожди и понижение температуры.

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