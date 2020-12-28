На Дону синоптики прогнозируют небольшие заморозки и облачную погоду в Новый год

Жители Ростовской области встретят Новый год при пасмурной погоде. В среднем температура составит около 0 градусов.31 декабря в Ростове днем столбики термометров покажут +3 градуса, а к вечеру опустятся до -1. Восточный ветер будет дуть со скоростью 4 метров в секунду. Такую же погоду обещают и на 1 января.В Волгодонском, Ремонтненском и Зимовниковском и других восточных районах региона температура опустится до -1 градуса ночью. Днем потеплеет до +3.В северной части области (Чертковском, Верхнедонском и Шолоховском районах) температура будет в пределах -4...0 градусов.На западе пройдут небольшие дожди, и выпадет мокрый снег, но насладиться зимними видами не удастся. Из-за плюсовой температуры в Шахтах, Таганроге и поселке Матвеев Курган снег быстро растает. Температура воздуха достигнет +5 градусов днем и 0 - ночью.Теплее всего будет в южной части Ростовской области. В Зерноградском и Сальском районах в новогодние дни температура составит +1...+5 градусов.На территории всего региона сохранится пасмурная погода с небольшими прояснениями. Синоптики прогнозируют слабый ветер юго-восточного направления.