На всех въездах в Ростов усилили транспортный контроль

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На шести въездах в Ростов-на-Дону усилили контроль за автомобилями и общественным транспортом. Об этом сообщили в региональном правительстве.В Ростове установлено 11 постов, где правоохранители досматривают автомобилистов. В усиленный режим перешли подразделения Росгвардии, а по городу дежурят сотрудники ППС и ДПС.С 19 февраля, из-за наплыва беженцев из ЛДНР, в Ростовской области действует режим ЧС. За последние сутки границу с донским регионом пересекли более пяти тысяч человек.