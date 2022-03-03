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На всех въездах в Ростов усилили транспортный контроль

На всех въездах в Ростов усилили транспортный контроль

На шести въездах в Ростов-на-Дону усилили контроль за автомобилями и общественным транспортом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Ростове установлено 11 постов, где правоохранители досматривают автомобилистов. В усиленный режим перешли подразделения Росгвардии, а по городу дежурят сотрудники ППС и ДПС.

С 19 февраля, из-за наплыва беженцев из ЛДНР, в Ростовской области действует режим ЧС. За последние сутки границу с донским регионом пересекли более пяти тысяч человек.
Фото: orenday.ru
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